Защитник Швеции — о матче с Францией: с таким количеством звёзд судьи свистят меньше

Защитник сборной Швеции Габриэль Гудмундссон после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Францией высказался о судействе. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу французов. По мнению футболиста, присутствие на поле большого числа звёздных игроков повлияло на решения арбитров.

«С таким количеством звёзд судьи, возможно, свистят меньше. Они могли свистеть гораздо чаще. Вот что происходит, когда играешь против Франции», — цитирует Гудмундссона Expressen.

Гудмундссон провёл на поле все 90 минут. Сборная Швеции вышла в плей-офф с третьего места в группе F и завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала. Франция продолжает выступать на ЧМ-2026 и встретится со сборной Парагвая в 1/8 финала.