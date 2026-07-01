Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Швеции — о матче с Францией: с таким количеством звёзд судьи свистят меньше

Защитник Швеции — о матче с Францией: с таким количеством звёзд судьи свистят меньше
Комментарии

Защитник сборной Швеции Габриэль Гудмундссон после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Францией высказался о судействе. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу французов. По мнению футболиста, присутствие на поле большого числа звёздных игроков повлияло на решения арбитров.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«С таким количеством звёзд судьи, возможно, свистят меньше. Они могли свистеть гораздо чаще. Вот что происходит, когда играешь против Франции», — цитирует Гудмундссона Expressen.

Гудмундссон провёл на поле все 90 минут. Сборная Швеции вышла в плей-офф с третьего места в группе F и завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала. Франция продолжает выступать на ЧМ-2026 и встретится со сборной Парагвая в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Это просто смешно». Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android