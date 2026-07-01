Защитник Швеции — о матче с Францией: с таким количеством звёзд судьи свистят меньше
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Защитник сборной Швеции Габриэль Гудмундссон после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Францией высказался о судействе. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу французов. По мнению футболиста, присутствие на поле большого числа звёздных игроков повлияло на решения арбитров.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45' 2:0 Баркола – 53' 3:0 Мбаппе – 74'
«С таким количеством звёзд судьи, возможно, свистят меньше. Они могли свистеть гораздо чаще. Вот что происходит, когда играешь против Франции», — цитирует Гудмундссона Expressen.
Гудмундссон провёл на поле все 90 минут. Сборная Швеции вышла в плей-офф с третьего места в группе F и завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала. Франция продолжает выступать на ЧМ-2026 и встретится со сборной Парагвая в 1/8 финала.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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