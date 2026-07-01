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Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ-2026

Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ-2026
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Два человека скончались во время массовых гуляний, которые прошли в Мехико после победы сборной страны над Эквадором в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения столицы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

По информации министерства, жертвами трагедии стали 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. Причиной смерти стало удушье. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавших не удалось.

Сборная Мексики обыграла команду Эквадора со счётом 2:0 и впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф. В 1/8 финала турнира хозяева ЧМ встретятся с победителем пары Англия — ДР Конго.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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