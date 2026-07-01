Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ-2026

Два человека скончались во время массовых гуляний, которые прошли в Мехико после победы сборной страны над Эквадором в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения столицы.

По информации министерства, жертвами трагедии стали 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. Причиной смерти стало удушье. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавших не удалось.

Сборная Мексики обыграла команду Эквадора со счётом 2:0 и впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф. В 1/8 финала турнира хозяева ЧМ встретятся с победителем пары Англия — ДР Конго.