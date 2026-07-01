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В РФС ответили, почему не удаётся добиться отмены санкций со стороны УЕФА и ФИФА

В РФС ответили, почему не удаётся добиться отмены санкций со стороны УЕФА и ФИФА
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Глава РФС Александр Дюков объяснил, почему организации пока не удаётся добиться отмены санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Все российские команды, включая сборные, не выступают на международных турнирах с конца февраля 2022-го. ФИФА и УЕФА объяснили отстранение проведением специальной военной операции на Украине.

— Если брать ключевой проект РФС в эти годы, то это, на мой взгляд, возвращение на международный уровень. Кто главный ответственный, с кого спрашивать за результат?
— С президента РФС и генерального секретаря.

— Получается, за пять лет задача не решена. За эти годы ваша риторика менялась, но задача не решена. Почему, на ваш взгляд?
— В футболе ситуация более сложная, даже если сравнивать с другими игровыми командными видами спорта. Хотя и говорится, что спорт, в том числе и футбол, вне политики, футбол гораздо более сильно политизирован, чем любой другой вид спорта. Потому что это самая популярная игра на планете. Политики иногда не замечают какие-то командные виды спорта. Но за футболом они следят и оказывают определённое давление на руководителей своих национальных ассоциаций. И те вынуждены это учитывать при голосовании по вопросам, которые имеют отношение к России. У нас пока не получилось решить задачу, которую мы ставили перед собой, но не соглашусь с тем, что усилия не предпринимались. Мы пролоббировали решение о возвращении юношеских команд, это произошло ещё в 23 году. Решение было принято советом ФИФА и исполкомом УЕФА. И это решение остаётся в силе. Надеемся, что важный шаг по приглашению нашей сборной до 15 лет на чемпионат мира и фестиваль футбола ФИФА в Азербайджане позволит найти как техническое решение для возвращения на международные соревнования юношей до 17 лет, так и решение для возвращения всех наших сборных к официальным турнирам, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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