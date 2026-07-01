В Мексике прокомментировали проход сборной в 1/8 финала домашнего чемпионата мира

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о выходе сборной Мексики в 1/8 финала ЧМ-2026. В матче 1/16 финала ЧМ-2026 мексиканцы обыграли Эквадор со счётом 2:0.

«Для Мексики эта победа стала исторической. Мы не только обыграли Эквадор, но и одержали четыре победы подряд, не пропустив ни одного гола. А заодно — вышли в следующую стадию. Такого не удавалось с 1986 года. Думаю, Мексика впервые может провести шесть матчей на чемпионате мира. Игра на домашнем стадионе «Ацтека» придаёт футболистам силы. В воскресенье предстоит матч против Англии, но своя территория должна помочь. Потом же матчи в Мексике закончатся. Это может повлиять на боевой дух команды, ведь ей предстоит отправиться в США», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.