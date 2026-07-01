«Интер» продлил контракт с 37-летним Генрихом Мхитаряном

Миланский «Интер» продлил контракт с 37-летним полузащитником Генрихом Мхитаряном из Армении до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Опыт, лидерские качества, победный менталитет, а также неизменное спокойствие и контроль в центре поля — после четырёх чрезвычайно успешных сезонов Генрих Мхитарян продолжит своё выступление за «Интер» до 2027 года», — говорится на официальном сайте клуба.

Генрих Мхитарян перешёл в «Интер» в 2022 году. В составе «нерадзурри» полузащитник становился двукратным чемпионом Италии, а также дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В минувшем сезоне Мхитарян провёл за «Интер» 39 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.