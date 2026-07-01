Известный советский экс-голкипер Ринат Дасаев выделил одного вратаря на чемпионате мира — 2026, который ему нравится. Он отметил со знаком плюс основного голкипера сборной Японии Дзиона Судзуки.

«На этом чемпионате мира неплохие вратари. Мне очень понравился вратарь японцев — Судзуки. Правда, он не выглядит, как японец (смеётся). Мне он очень понравился — хорошая реакция, снял всё на выходах. Единственный момент, когда бразильцы сравняли — надо было правильно занять позицию в середине ворот. Вратари на чемпионате мира мне очень нравятся», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.