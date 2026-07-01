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Защитник «Райо Вальекано» перейдёт в «Челси» — Романо

Защитник «Райо Вальекано» перейдёт в «Челси» — Романо
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«Челси» согласовал условия личного контракта с защитником «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, 28-летний Чаварриа хочет играть под руководством тренера Хаби Алонсо, который официально возглавил «Челси» сегодня, 1 июля. Переговоры между клубами уже идут, сделка близка к завершению.

Пеп Чаварриа – воспитанник каталонского клуба «Фигеррас». Он дебютировал в Ла Лиге в сезоне-2022/2023 после перехода в «Райо Вальекано». В составе «пчёл» защитник провел 127 матчей и отметился двумя голами.

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