Президент «Атлетико» — о будущем Альвареса: он игрок клуба и останется им

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с нападающим Хулианом Альваресом. Ранее аргентинец публично заявил о желании покинуть клуб, чтобы «осуществить мечту», но позиция руководства остаётся неизменной.

«Вы все точно знаете ситуацию: он является игроком «Атлетико» и продолжит быть игроком «Атлетико». Его заявление застало нас врасплох, и мы сделали то, что должны были сделать — заявили, что он игрок «Атлетико», что у нас нет никаких предложений ни от кого и ни о чём, и, даже если бы предложения были, мы не хотим его продавать, мы не готовы его продавать, и на этом всё», — приводит слова Сересо Marca.

Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до лета 2030 года. В минувшем сезоне 26‑летний форвард провёл 52 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Интерес к игроку проявляет «Барселона».