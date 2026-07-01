«Манчестер Юнайтед» вышел из гонки за Матеуша Фернандеша — BBC

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи трансфера 21-летнего центрального полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Руководство «красных дьяволов» посчитало ценник в £ 85 (€ 99 млн) завышенным и не соответствующим их оценке игрока, сообщает BBC Sport.

Португалец так и не дал чёткого сигнала о том, что хочет выбрать именно «Юнайтед» среди других претендентов.

Клуб твёрдо намерен покупать только тех футболистов, которые полностью разделяют проект и горят желанием выступать за «Манчестер Юнайтед», отмечает источник.

В минувшем сезоне-2025/2026 Матеуш Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Действующий контракт с «Вест Хэмом» истекает 30 июня 2030 года.