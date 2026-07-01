Патрис Эвра: русские люди такие же сумасшедшие, как я

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о России и русских людях.

«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад.

Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдет в будущем — мы не знаем, но всё возможно. Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда весёлые. У нас однозначно много общего», — приводит слова Патриса интернет-портал «РБ Спорт».