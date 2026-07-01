Юпамекано предложили выбрать между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе

Центральному защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюлю Юпамекано предложили выбрать нападающего между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе. С Кейном Юпамекано играет в мюнхенском клубе.

— Гарри Кейн или Килиан Мбаппе?

— Я очень рад играть с Гарри Кейном в «Баварии». Но здесь, в нашей французской атаке, у нас тоже много качества, и это здорово, — сказал Юпамекано в интервью после игры 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Швеции (3:0).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.