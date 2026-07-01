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Юпамекано предложили выбрать между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе

Юпамекано предложили выбрать между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе
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Центральному защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюлю Юпамекано предложили выбрать нападающего между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе. С Кейном Юпамекано играет в мюнхенском клубе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

— Гарри Кейн или Килиан Мбаппе?
— Я очень рад играть с Гарри Кейном в «Баварии». Но здесь, в нашей французской атаке, у нас тоже много качества, и это здорово, — сказал Юпамекано в интервью после игры 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Швеции (3:0).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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