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Ринат Дасаев: не только Месси продолжает покорять вершины, но и Роналду

Ринат Дасаев: не только Месси продолжает покорять вершины, но и Роналду
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Легендарный советский голкипер Ринат Дасаев высказался о футболистах, которые продолжают выступать на высоком уровне в солидном возрасте.

— Могли ли вы предположить, что в 39 лет Месси будет продолжать показывать такой уровень?
— Почему нет? Не только он покоряет вершины, но и Роналду. Да, может, в меньшей степени, но тем не менее. И Ибрагимович в 41 год феерил — куда бы ни приехал, становился лучшим бомбардиром. Эти люди играют не за деньги, а просто любят футбол. Дай бог им счастья, здоровья, долгих лет жизни и пусть играют в футбол, — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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