Лапорта вступил в должность президента «Барселоны»

Испанский функционер Жоан Лапорта официально приступил к исполнению обязанностей президента «Барселоны» после переизбрания.

«Мы столкнулись с непростыми ситуациями, преодолели все препятствия и теперь можем сказать, что вернулись и вновь твёрдо стоим на ногах. Мы были конкурентоспособны и побеждали. Я убеждён, что ближайшие годы будут невероятно захватывающими. Это станет этапом укрепления сильной «Барселоны», — отметил Лапорта во время церемонии инаугурации, которая проходит в эти минуты.

Жоан Лапорта был переизбран на пост президента каталонского клуба 15 марта текущего года. Ранее он занимал эту должность в 2003-2010 и 2021-2026 годах.