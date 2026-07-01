«Манчестер Сити» интересуется Мало Гюсто — Фабрицио Романо

Защитник «Челси» Мало Гюсто попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Энцо Мареска высоко оценивает качества французского защитника и хотел бы видеть его в своей команде, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Однако руководство «Манчестер Сити» не планирует платить за игрока £ 75 млн (€ 88 млн) — именно в такую сумму лондонский клуб оценивает своего защитника. Если «Челси» не снизит запрашиваемую цену, «Сити» переключится на другие варианты укрепления состава.

В минувшем сезоне-2025/2026 Мало Гюсто принял участие в восьми матчах и отдал одну результативную передачу.