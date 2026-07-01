Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спортинг» представил новый логотип к 120-летию клуба

«Спортинг» представил новый логотип к 120-летию клуба
Комментарии

«Спортинг» представил обновлённую эмблему, приуроченную к 120-летию со дня основания клуба. Презентация состоялась 1 июля в соцсетях клуба.

«Эволюция, основанная на сути. Новая идентичность, которая чтит то, что никогда не менялось: наш кодекс. 120 лет усилий, самоотдачи, преданности и славы», — говорится в заявлении «Спортинга».

Клуб был основан в 1906 году. В честь юбилея была разработана специальная айдентика, которая, как отмечают в «Спортинге», объединяет историческое наследие с современностью. Также — в 19:06 будет выпущена лимитированная серия из 1906 игровых футболок, время выбрано как отсылка к году основания клуба. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Примейре с 82 очками и получила право выступить в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Фото
«Барселона» представила комплект домашней формы на сезон-2026/2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android