«Спортинг» представил новый логотип к 120-летию клуба

«Спортинг» представил обновлённую эмблему, приуроченную к 120-летию со дня основания клуба. Презентация состоялась 1 июля в соцсетях клуба.

«Эволюция, основанная на сути. Новая идентичность, которая чтит то, что никогда не менялось: наш кодекс. 120 лет усилий, самоотдачи, преданности и славы», — говорится в заявлении «Спортинга».

Клуб был основан в 1906 году. В честь юбилея была разработана специальная айдентика, которая, как отмечают в «Спортинге», объединяет историческое наследие с современностью. Также — в 19:06 будет выпущена лимитированная серия из 1906 игровых футболок, время выбрано как отсылка к году основания клуба. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Примейре с 82 очками и получила право выступить в Лиге чемпионов.