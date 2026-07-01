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В ЦСКА сообщили, что два футболиста получили травмы после матча с «Шинником»

В ЦСКА сообщили, что два футболиста получили травмы после матча с «Шинником»
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В пресс-службе ЦСКА сообщили, что футболисты первой команды Данила Козлов и Рамиро Ди Лусиано получили травмы в товарищеском матче с «Шинником», который состоялся накануне, 30 июня. Козлов вернётся в строй в ближайшие дни, Ди Лусиано — через месяц.

«На связи медицинский штаб ПФК ЦСКА. Рамиро Ди Лусиано вчера в игре с «Шинником» получил повреждение одной из мышц задней группы бедра. Ориентировочный срок лечения – четыре-пять недель. Данила Козлов, заменённый в первом тайме, получил ушиб коленного сустава, который не должен помешать ему вернуться в общую группу в ближайшие дни. Здоровья, парни!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

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