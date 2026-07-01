Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026

Мануэль Нойер высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026
Комментарии

Бывший капитан и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026. Бундестим завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Для меня это всегда было честью!

Наш ранний вылет с чемпионата мира — 2026 невероятно отрезвляет. Мы сильно не дотянули до ожиданий и должны были зайти гораздо дальше в этом турнире. Этот конец причиняет глубокую боль.

Я сознательно принял решение снова выступать за Германию. С одной стороны, потому что ношение футболки национальной сборной всегда наполняло меня огромной гордостью. С другой стороны, потому что в 40 лет, с опытом четырёх чемпионатов мира за плечами, я хотел максимально поддерживать молодых игроков как на поле, так и вне его и помогать немецкому футболу.

Несмотря на этот горький вылет, я ни на секунду не жалею о своём решении. Моё разочарование невозможно выразить словами, но прежде всего остаётся глубокая благодарность.

Спасибо за вашу поддержку все эти годы и во время этого турнира.

Ваш, Мануэль»,– написал Нойер на своих страницах в социальных сетях.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Нойер — о завершении карьеры в сборной Германии: горько, что всё закончилось именно так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android