Мануэль Нойер высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026

Бывший капитан и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026. Бундестим завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

«Для меня это всегда было честью!

Наш ранний вылет с чемпионата мира — 2026 невероятно отрезвляет. Мы сильно не дотянули до ожиданий и должны были зайти гораздо дальше в этом турнире. Этот конец причиняет глубокую боль.

Я сознательно принял решение снова выступать за Германию. С одной стороны, потому что ношение футболки национальной сборной всегда наполняло меня огромной гордостью. С другой стороны, потому что в 40 лет, с опытом четырёх чемпионатов мира за плечами, я хотел максимально поддерживать молодых игроков как на поле, так и вне его и помогать немецкому футболу.

Несмотря на этот горький вылет, я ни на секунду не жалею о своём решении. Моё разочарование невозможно выразить словами, но прежде всего остаётся глубокая благодарность.

Спасибо за вашу поддержку все эти годы и во время этого турнира.

Ваш, Мануэль»,– написал Нойер на своих страницах в социальных сетях.