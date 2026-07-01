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Обладатель «Золотого мяча» Веа: Мбаппе — феномен, а Ямаль только растёт

Обладатель «Золотого мяча» Веа: Мбаппе — феномен, а Ямаль только растёт
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Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана», обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа оценил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе выше испанского полузащитника Ламина Ямаля.

«Он — феномен. Это действительно очень хороший игрок и отличный бомбардир. Ламин Ямаль — молодой парень, и его не нужно сравнивать с Килианом Мбаппе. Мбаппе — феномен, тогда как Ламин Ямаль только растёт», — приводит слова Веа El Chiringuito.

Сейчас Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе находятся в расположении своих сборных для участия в чемпионате мира — 2026. Испанский полузащитник отметился голом в ворота Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового этапа. Французский нападающий забил шесть мячей и вместе с капитаном Аргентины Лионелем Месси делит первую строчку рейтинга бомбардиров текущего первенства планеты.

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