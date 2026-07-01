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«Хотим видеть Месси и Роналду». Глава «Урала» Иванов шуткой ответил на вопрос о трансферах

«Хотим видеть Месси и Роналду». Глава «Урала» Иванов шуткой ответил на вопрос о трансферах
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Президент «Урала» Григорий Иванов шуткой ответил на вопрос о трансферах екатеринбургского клуба, заявив, что хочет видеть в команде легендарных нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я бы хотел в «Урале» видеть таких футболистов, как Месси и Роналду. Это шутка. Наш спортивный комитет и селекционный отдел работают круглый год, день и ночь. Они обязательно ищут футболистов. Если мы найдём кого-то хорошего и подпишем, обязательно об этом сообщим.

Конечно, ищем новых игроков. Если найдём футболистов сильнее наших, будем стараться, чтобы эти игроки оказались в нашей команде. Но я не могу назвать позиции», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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