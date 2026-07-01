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Лапорта: в других кругах сейчас очень нервничают — и у них есть для этого причины

Лапорта: в других кругах сейчас очень нервничают — и у них есть для этого причины
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о роли клуба в системе испанского футбола.

«Думаю, мы очень гордимся теми отношениями, которые у нас сложились с Ла Лигой, а также тем, что мы являемся доминирующей силой в чемпионате Испании. Кроме того, у нас очень стабильная команда с большим потенциалом на будущее. Думаю, что в других кругах сейчас очень нервничают — и у них есть для этого причины. Я вижу, что они иногда проводят довольно странные пресс-конференции, на которых, похоже, сами не знают, куда движутся, у них нет чёткого курса», — сказал Лапорта в ходе церемонии инаугурации по случаю вступления в новый президентский срок.

Жоан Лапорта был вновь избран на пост лидера «Барселоны» в марте 2026 года. Он будет возглавлять каталонский клуб на протяжении пяти лет, вплоть до 2031 года.

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