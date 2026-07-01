Защитник Франции Юпамекано признался, что хотел сыграть с Германией в 1/8 финала ЧМ-2026

Центральный защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано признался, что хотел сыграть с национальной командой Германии в 1/8 финала ЧМ-2026. В 1/16 финала французы обыграли Швецию (3:0), а немцы уступили Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

— Я хотел сыграть с Германией. К сожалению, они выбыли. Таков футбол. Теперь им нужно держать голову высоко и просто продолжать идти вперёд.

— Что бы вы хотели сказать своим немецким друзьям из «Баварии»?

— Я передаю привет всем игрокам сборной Германии из «Баварии». Как только мы вернёмся в «Баварию», мы примемся за работу и отдадим все силы. И я надеюсь, что мы выиграем всё, — сказал Юпамекано в интервью после игры 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Швеции.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.