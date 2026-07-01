Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» объявил об уходе Виктора Са

«Краснодар» объявил об уходе Виктора Са
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе бразильского вингера Виктора Са в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за «быков» с февраля 2022 года.

«Виктор Са покинул «Краснодар». У бразильца истёк контракт с клубом. Виктор провёл за «быков» 73 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

В прошлом сезоне Са отыграл за «быков» 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android