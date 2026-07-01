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Французские фанаты ответили на вопрос, считают ли Мбаппе диктатором

Французские фанаты ответили на вопрос, считают ли Мбаппе диктатором
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Французские болельщики ответили на вопрос, считают ли они нападающего национальной команды Килиана Мбаппе диктатором. Отметим, прозвище Диктатор применительно к Мбаппе — это в первую очередь интернет‑мем, а не реальная характеристика. Он стал вирусным в 2026 году.

В активе Килиана девять голов в девяти играх в плей‑офф чемпионатов мира. По этому показателю он опередил бразильцев Леонидаса (восемь голов в пяти встречах) и Роналдо (восемь мячей в 10 матчах).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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