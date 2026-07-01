«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии Палестры

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Марко Палестры из «Аталанты». 21-летний итальянец подписал контракт до 2033 года и присоединится к команде на предсезонных сборах под руководством Хаби Алонсо.

В минувшем сезоне Палестра выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. Он провёл 37 матчей в чемпионате Италии, действуя на позициях крайнего защитника и латераля на обоих флангах. В текущем году футболист дебютировал за сборную Италии, провёл два матча.

Контракт Палестры с лондонским клубом рассчитан на семь лет — до лета 2033 года. По данным инсайдеров, сумма трансфера составила € 57 млн.