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«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии Палестры

«Челси» объявил о переходе 21-летнего защитника сборной Италии Палестры
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«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Марко Палестры из «Аталанты». 21-летний итальянец подписал контракт до 2033 года и присоединится к команде на предсезонных сборах под руководством Хаби Алонсо.

В минувшем сезоне Палестра выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. Он провёл 37 матчей в чемпионате Италии, действуя на позициях крайнего защитника и латераля на обоих флангах. В текущем году футболист дебютировал за сборную Италии, провёл два матча.

Контракт Палестры с лондонским клубом рассчитан на семь лет — до лета 2033 года. По данным инсайдеров, сумма трансфера составила € 57 млн.

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