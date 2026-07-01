«Испания — это вызов». Капитан сборной Австрии Алаба — о предстоящем матче ЧМ-2026

Капитан сборной Австрии Давид Алаба рассказал об эмоциях перед матчем с национальной командой Испании, который пройдёт в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

— Что значит для вас сыграть против страны, где вы жили последние годы?

— Конечно, это особенный матч. У меня есть большое желание, чтобы он начался. Я много лет играл против испанских футболистов в Ла Лиге. Знаем, насколько это будет сложно, потому что Испания — одна из лучших сборных мира и один из главных фаворитов турнира.

— Что вы сказали бы о сборной Испании?

— Наш тренер и штаб подготовят нас как можно лучше. Если смогу помочь советом или опытом — я с радостью это сделаю. Испания — это вызов, но в футболе всё возможно, — приводит слова футболиста газета Marca.

Матч Испания — Австрия пройдёт 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.