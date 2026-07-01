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«Испания — это вызов». Капитан сборной Австрии Алаба — о предстоящем матче ЧМ-2026

«Испания — это вызов». Капитан сборной Австрии Алаба — о предстоящем матче ЧМ-2026
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Капитан сборной Австрии Давид Алаба рассказал об эмоциях перед матчем с национальной командой Испании, который пройдёт в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что значит для вас сыграть против страны, где вы жили последние годы?
— Конечно, это особенный матч. У меня есть большое желание, чтобы он начался. Я много лет играл против испанских футболистов в Ла Лиге. Знаем, насколько это будет сложно, потому что Испания — одна из лучших сборных мира и один из главных фаворитов турнира.

— Что вы сказали бы о сборной Испании?
— Наш тренер и штаб подготовят нас как можно лучше. Если смогу помочь советом или опытом — я с радостью это сделаю. Испания — это вызов, но в футболе всё возможно, — приводит слова футболиста газета Marca.

Матч Испания — Австрия пройдёт 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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