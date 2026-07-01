Томас Тухель: вылет Германии и Нидерландов с ЧМ-2026 поможет Англии успокоить разум

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что сенсационные вылеты сборных Германии и Нидерландов на ранней стадии чемпионата мира — 2026 помогут его команде успокоиться и избежать завышенных ожиданий перед матчем 1/16 финала со сборной ДР Конго.

«В этом и заключается природа кубковых матчей на вылет. Вывеска «Нидерланды — Марокко» звучит как четвертьфинал или полуфинал, да и вывеска «Бразилия — Япония» из-за качества обеих команд точно заслуживает как минимум 1/4 финала любого турнира. Что это показывает лично мне? Канада вырвала победу в компенсированное время, Марокко сравняло счёт на последних минутах и довело дело до конца, Германия доигралась до серии пенальти. Думаю, это в каком-то смысле может нас успокоить.

Команды отлично обучены, все обороняются на высочайшем уровне и прекрасно готовы. Любой сборной сейчас трудно вскрывать чужую защиту, особенно когда приезжаешь в статусе фаворита и противостоишь сопернику, которому абсолютно нечего терять. Нам это помогает успокоить мысли, принять ситуацию и извлечь из неё максимум», — приводит слова Тухеля ESPN.