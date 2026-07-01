«Чего удивляться?» Дасаев объяснил феномен вратаря Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026

Известный советский экс-голкипер Ринат Дасаев высказался об игре 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира по футболу 2026 года. Команда Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф ЧМ, трижды сыграв на групповом этапе вничью и пропустив всего два гола. Возинья является одним из лидеров своей сборной.

«Если люди играют в 41 год и показывают такой футбол, значит, они любят своё дело. Понимаете, даже взять меня — всегда узнаю свой возраст, когда подходит день рождения. Потом день рождения проходит — и я этот возраст забываю. Так же и Возинья забывает о своём возрасте — просто тренируется и играет в футбол. Чего тут удивляться? Он — молодец. Дай бог ему счастья», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.