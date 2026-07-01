Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ДР Конго поделился настроем на матч со сборной Англии на ЧМ-2026

Тренер ДР Конго поделился настроем на матч со сборной Англии на ЧМ-2026
Себастьен Десабр
Комментарии

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Англией заявил, что его команда готова к любому сценарию, включая серию пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, мы практиковали пенальти, потому что профессионалы. Это одна из возможностей победить. Мы выиграли по пенальти на последнем Кубке Африки у Нигерии и Кот-д'Ивуара. Это правда, что есть разрыв: Англия — четвёртая, мы — 41-е. Но полны решимости показать себя. Мы уже выполнили задачу, но это не значит, что мы приехали сюда туристами», — приводит слова Дезабра Mirror.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Прогноз на матч дня ЧМ-2026: Англия — ДР Конго
Прогноз на матч дня ЧМ-2026: Англия — ДР Конго

Видео: лучший бомбардир в истории чемпионатов мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android