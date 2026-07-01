Тренер ДР Конго поделился настроем на матч со сборной Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Англией заявил, что его команда готова к любому сценарию, включая серию пенальти.

«Да, мы практиковали пенальти, потому что профессионалы. Это одна из возможностей победить. Мы выиграли по пенальти на последнем Кубке Африки у Нигерии и Кот-д'Ивуара. Это правда, что есть разрыв: Англия — четвёртая, мы — 41-е. Но полны решимости показать себя. Мы уже выполнили задачу, но это не значит, что мы приехали сюда туристами», — приводит слова Дезабра Mirror.

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