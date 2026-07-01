«Я очень взволнован». Марко Палестра — о трансфере в «Челси»

21-летний итальянский защитник Марко Палестра прокомментировал свой переход в «Челси».

«Я очень взволнован новым этапом. Почувствовал эту силу с первого дня, когда «Челси» проявил ко мне интерес. Не могу дождаться начала, встречи с болельщиками, партнёрами по команде и тренером. У нас здесь так много талантливых игроков, очень сильный состав и тренер Хаби Алонсо. Он рассказал мне своё видение футбола, и это очень вдохновляет. С нетерпением ждём начала борьбы в АПЛ», — приводит слова Палестры официальный сайт клуба.

По данным инсайдеров, Марко Палестра перешёл из «Аталанты» в «Челси» за € 55 млн. Контракт рассчитан до 2033 года.