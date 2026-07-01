«Мужчины должны ставить цель и добиваться её». Андрей Талалаев — о своей мечте

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что мечтает поработать в клубе, который принимает участие в Лиге чемпионов УЕФА.

«У меня контракт с «Балтикой» ещё на год, никто мне там его не продлевал, не улучшал, но я подписал контракт на три года, собираюсь отработать его. Но когда я ещё подписывал контракт, я сразу сказал, что у меня мечта — это работать в клубе, который претендует на Лигу чемпионов, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов как главный тренер. Я слышал его как комментатор, как помощник кого-то, участвовал в отборочных раундах в Армении… Но, как говорит один из бывших тренеров сборной России, который добился практически максимальных успехов, Станислав Саламович [Черчесов], мужчины должны ставить цель и добиваться, а не мечтать. Мне бы очень хотелось, чтобы эти мечты стали целями, которых можно добиться в ближайшем будущем», — сказал Талалаев в видео на YouTube-канале Smol Talk.