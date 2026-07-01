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Антонио Рюдигер опубликовал пост о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026

Антонио Рюдигер опубликовал пост о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала. Бундестим завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Это причиняет сильную боль. Мы все сыграли просто недостаточно хорошо. Это горькая реальность, которую нам приходится принять. Мы глубоко разочарованы как команда, но больше всего расстроены из-за вас, наших болельщиков. Несмотря ни на что, спасибо вам за поддержку»,— написал Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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