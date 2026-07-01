Антонио Рюдигер опубликовал пост о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2026

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала. Бундестим завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

«Это причиняет сильную боль. Мы все сыграли просто недостаточно хорошо. Это горькая реальность, которую нам приходится принять. Мы глубоко разочарованы как команда, но больше всего расстроены из-за вас, наших болельщиков. Несмотря ни на что, спасибо вам за поддержку»,— написал Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети.