В РФС ответили, связано ли возможное снятие бана со сборной России с окончанием СВО

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о дальнейших перспективах российского футбола в контексте отстранения от международных соревнований. Все российские команды, включая сборные, не выступают на международных турнирах с конца февраля 2022-го. ФИФА и УЕФА объяснили отстранение проведением специальной военной операции на Украине.

— Вопрос о переходе в Азию закрыт, РФС ориентируется только на УЕФА?

— На данный момент, пока не будет решения ФИФА о снятии соответствующего ограничения, этот переход просто не имеет смысла.

— Вы видите, что есть сигналы к тому, чтобы эти ограничения были сняты?

— Думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенное снятие бана со сборных разных возрастов.

— Вы увязываете эти решения с окончанием СВО?

— Нет, не увязываю, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».