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«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Ньюкасла» по Арчи Грею — Романо

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Ньюкасла» по Арчи Грею — Романо
Арчи Грей
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«Ньюкасл Юнайтед» направил официальное предложение лондонскому «Тоттенхэму» о переходе полузащитника Арчи Грея. «Шпоры» ответили отказом и обозначили свою позицию как неизменную, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы не достигли соглашения на данном этапе. «Ньюкасл» сохраняет интерес к 20-летнему англичанину и может предпринять новую попытку позднее в летнее трансферное окно. «Тоттенхэм» пока не намерен расставаться с игроком.

Грей перешёл в «Тоттенхэм» летом 2024 года из «Лидса» за € 41 млн. В сезоне-2025/2026 он провёл 32 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2030 года.

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