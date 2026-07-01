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Ламин Ямаль: моя мама родила меня в 16 лет, а отец собирал вещи на улице. Вот это давление

Ламин Ямаль: моя мама родила меня в 16 лет, а отец собирал вещи на улице. Вот это давление
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, чувствует ли груз ответственности из-за звёздного статуса перед матчем команды в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Испанцы сразятся со сборной Австрии 2 июля, начало матча в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никогда не вешаю на себя этот груз. Есть люди, которые страдали гораздо больше. Моя мама родила меня в 16 лет — вот это действительно настоящее давление. А моему отцу приходилось собирать вещи на улице, чтобы принести еду в дом. Это — давление. Всё, что должен делать я, просто играть в футбол и радовать испанских болельщиков», — приводит слова Ямаля издание Cadena Ser.

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