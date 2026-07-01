Мостовой: можно сказать, что в сборной Франции на ЧМ играют три обладателя «Золотого мяча»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу сборной Франции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией (3:0).

«Я одним из первых сказал, что Франция — один из претендентов на победу в чемпионате мира. Меня Швеция напугала, когда на групповом этапе выиграла у Туниса 5:1, а потом проиграла Нидерландам 1:5. А в матче с Францией в первом тайме не было голов. Можно сказать, что в этой сборной играют три обладателя «Золотого мяча». Посмотрим, как будет дальше. Они попали на Парагвай, который обыграл Германию. Франция в очередной раз подтверждает свой класс и уровень на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.