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Мостовой: можно сказать, что в сборной Франции на ЧМ играют три обладателя «Золотого мяча»

Мостовой: можно сказать, что в сборной Франции на ЧМ играют три обладателя «Золотого мяча»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу сборной Франции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Я одним из первых сказал, что Франция — один из претендентов на победу в чемпионате мира. Меня Швеция напугала, когда на групповом этапе выиграла у Туниса 5:1, а потом проиграла Нидерландам 1:5. А в матче с Францией в первом тайме не было голов. Можно сказать, что в этой сборной играют три обладателя «Золотого мяча». Посмотрим, как будет дальше. Они попали на Парагвай, который обыграл Германию. Франция в очередной раз подтверждает свой класс и уровень на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

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