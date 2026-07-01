Жоан Лапорта высказался о ситуации с Хулианом Альваресом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Ранее сообщалось о возможном трансфере аргентинца в каталонский клуб.

«Лично поговорил с «Атлетико» и чётко объяснил, в чём дело. Деку сделал предложение на определённую сумму по этому игроку. Знаем, что игрок давно хочет перейти в «Барсу». Мы сделали это предложение с полным уважением к «Атлетико». Они сообщили нам, что не планируют продавать игрока, поскольку у них нет альтернативы, и я ответил, если она у них появится, наше предложение останется в силе.

Мы будем придерживаться этого предложения столько, сколько сочтём нужным, но не будем зависеть от того, какое решение по этому вопросу примет «Атлетико». Они знают о наших намерениях, если они захотят это сделать, будем рады. Они заслуживают нашего максимального уважения, у нас сложились хорошие отношения как на институциональном, так и на личном уровне.

Есть некоторые недавние реакции, которые я хочу спокойно проанализировать, но ситуация такова: предложение есть. Если мы сочтём это целесообразным, готовы оставить его в силе, это возможно. Надеюсь, если у них появится альтернатива, «Атлетико» примет во внимание предложение «Барсы». Срок действия предложения не безграничен, будем сообщать о своей позиции по этому вопросу по мере развития событий», — сказал Лапорта в ходе церемонии инаугурации по случаю вступления в новый президентский срок.

Жоан Лапорта был вновь избран на пост президента «Барселоны» в марте 2026 года. Он будет возглавлять каталонский клуб на протяжении пяти лет, до 2031 года.