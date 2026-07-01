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Ринат Дасаев: надо более серьёзно относиться к таким соперникам, как Парагвай и Марокко

Ринат Дасаев: надо более серьёзно относиться к таким соперникам, как Парагвай и Марокко
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Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о результатах матчей 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. На данной стадии Парагвай одолел Германию (1:1, 4:3 пен.), а Нидерланды уступили Марокко (1:1, 3:2 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Не только немцы внезапно вылетели, но и нидерландцы. Понятно, Парагвай не так силён, как Германия, но они бились и сделали своё дело. Конечно, нельзя так бить пенальти, как немцы. Я вам скажу, что и вратарь Парагвая неплохо сыграл. Нидерландцы тоже были посильнее. Но футбол преподаёт новые уроки. Надо более серьёзно относиться к таким соперникам, как Парагвай и Марокко», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай сыграет со сборной Франции, а Марокко встретится с командой Канады.

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