Лапорта выступил с речью на церемонии вступления в должность президента «Барселоны»

Жоан Лапорта произнёс речь на церемонии инаугурации по случаю переизбрания на пост президента «Барселоны».

«Я люблю «Барсу», людей, кулес. «Барса» — это про эмоции, и я переживаю их очень ярко. Мы здесь, потому что защищаем и любим «Барсу», как и члены клуба в течение последних пяти лет. Пяти очень сложных с экономической точки зрения лет. Мы знаем силу нашего герба и величие нашей организации. Быть президентом — это большая честь и огромная ответственность. Сплоченные болельщики «Барселоны» выстояли в самые критические моменты.

Мы выдержали натиск соперников и оскорбительные высказывания некоторых. Мы преодолели все препятствия и поднялись, чтобы сказать: «Мы вернулись». Спасибо всем тренерам, которые здесь присутствуют, особенно Ханси. Но мы не можем ослаблять бдительность, ведь есть те, кто не дает нам покоя. Перед лицом атак на наш клуб они всегда будут сталкиваться с президентом и сильным правлением, которые будут защищать интересы членов клуба. Мы будем защищать «Барсу» от всего и от всех», — сказал Лапорта во время церемонии инаугурации.

Лапорта был вновь избран на пост лидера «Барселоны» в марте 2026 года и будет возглавлять каталонский клуб на протяжении пяти лет, до 2031 года.