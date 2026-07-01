Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта выступил с речью на церемонии вступления в должность президента «Барселоны»

Лапорта выступил с речью на церемонии вступления в должность президента «Барселоны»
Комментарии

Жоан Лапорта произнёс речь на церемонии инаугурации по случаю переизбрания на пост президента «Барселоны».

«Я люблю «Барсу», людей, кулес. «Барса» — это про эмоции, и я переживаю их очень ярко. Мы здесь, потому что защищаем и любим «Барсу», как и члены клуба в течение последних пяти лет. Пяти очень сложных с экономической точки зрения лет. Мы знаем силу нашего герба и величие нашей организации. Быть президентом — это большая честь и огромная ответственность. Сплоченные болельщики «Барселоны» выстояли в самые критические моменты.

Мы выдержали натиск соперников и оскорбительные высказывания некоторых. Мы преодолели все препятствия и поднялись, чтобы сказать: «Мы вернулись». Спасибо всем тренерам, которые здесь присутствуют, особенно Ханси. Но мы не можем ослаблять бдительность, ведь есть те, кто не дает нам покоя. Перед лицом атак на наш клуб они всегда будут сталкиваться с президентом и сильным правлением, которые будут защищать интересы членов клуба. Мы будем защищать «Барсу» от всего и от всех», — сказал Лапорта во время церемонии инаугурации.

Лапорта был вновь избран на пост лидера «Барселоны» в марте 2026 года и будет возглавлять каталонский клуб на протяжении пяти лет, до 2031 года.

Материалы по теме
Лапорта выступил с речью на церемонии вступления в должность президента «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android