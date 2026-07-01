Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал критику со стороны Леонида Слуцкого, возглавляющего китайский «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий заявил, что в игровом стрессе Талалаев теряет человеческий облик, напомнив о мартовском эпизоде, когда тренер выбил мяч на трибуну в концовке матча Мир РПЛ с ПФК ЦСКА.

«Прекрасно знал, что мне нужно сделать. И когда я слышу подобные слова от коллеги-тренера, который публично пытается объяснить или оправдать мои действия, мне это, мягко говоря, непонятно. Мне кажется, между тренерами должна существовать профессиональная этика. Всегда говорю: если хотите что-то обсудить — мой телефон знают все в футбольном мире. Позвоните. Хотите поругать — поругайте лично, выскажите всё, что думаете», — сказал Талалаев в подкасте на YouTube-канале Smol Talk.

Тренер пояснил, что выбил мяч осознанно для затягивания времени матча. Он добавил, что сделал три касания академично, чтобы разбить последний отрезок игры и дождаться судьи. Однако после этого его толкнул в спину армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке.

Официальный протокол матча зафиксировал удаления главных тренеров обеих команд в компенсированное время. Талалаев был наказан за препятствование возобновлению игры, а тренер Фабио Челестини из ЦСКА получил красную карточку за вход в чужую техническую зону в конфликтной манере. По окончании сезона-2025/2026 «Балтика» заняла шестую строчку в таблице с 46 очками.