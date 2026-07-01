Аршавин назвал главного фаворита ЧМ‑2026

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года. В среду, 1 июля, Франция разгромила Швецию (3:0) в матче 1/16 финала турнира.

«В любом матче может произойти всё что угодно. Но если Франция играет в свою силу, конечно, она намного сильнее шведов. Это нарисовалось в 3:0, а могло быть и больше. Мне не понравился [в атаке Александер] Исак. Шведы не выглядели хорошо и в обороне на этом турнире. Они сыграли и не плохо, но и не так, как мы привыкли. У них бывали звёзды и яркие матчи раньше, сейчас же что‑то выделить про них нельзя.

У Франции великолепный климат в команде, игра поставлена, звёзды есть, глубина [состава] тоже. Чтобы французы проиграли, должно сойтись очень много факторов в одном матче. Это главный фаворит турнира. В этой сборной Франции [Килиан] Мбаппе — главный. Чувствуется, что он контролирует игру, аритмию, куда направить мяч, где как сыграть, где пойти в прессинг, а где нет.

Мне симпатична Англия, но она всё равно играет не на полную мощь, в отличие от Франции. Англия — очень большая сила. Я не был бы против того, чтобы англичане вышли в финал. Но думаю, Франция выиграет чемпионат мира», — сказал Аршавин в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».