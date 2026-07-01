США — Босния и Герцеговина: трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 3:00 мск

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэл Клаус (Бразилия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная США вышла в плей-офф, заняв первое место в группе D. Босния и Герцеговина финишировала на третьей строчке в квартете В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).