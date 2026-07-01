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Бородюк: нынешняя сборная Германии — одна из самых слабых их команд на ЧМ и ЧЕ

Бородюк: нынешняя сборная Германии — одна из самых слабых их команд на ЧМ и ЧЕ
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая (1:1, 3:4 пен.). Во время карьеры игрока российский специалист выступал в составе немецких «Шальке», «Ганновера» и «Фрайбурга».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«На мой взгляд, нынешняя сборная Германии — одна из самых слабых команд, что выступали от них на чемпионатах мира и Европы. Я смотрел передачу на немецком телевидении, там легендарные чемпионы мира и Европы говорили, что у них что-то происходит внутри. У них нет команды, думают не о футболе. Задача тренера была объединить, а он, наверное, не смог этого сделать, поэтому такой плачевный результат.

Уровень Бундеслиги тоже снижается, приезжают игроки, не соответствующие чемпионату Германии. В моё время там был лимит — три иностранца на поле, у нас в «Шальке» было семь легионеров. Приоритет отдавался местным, а иностранцы должны были конкурировать. Поэтому в те годы сборная Германии стала чемпионом мира и Европы. У них работали академии, появилось хорошее поколение, играли Маттеус, Бреме, Эффенберг, Колер, Ройтер, Заммер. А сейчас, возможно, подготовка была неправильной, а, возможно, и поколение слабое. Но в целом это их проблемы, мне всё равно», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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