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Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая

Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса объявил об уходе со своего поста, назвав это решение очень болезненным. Южноамериканская команда заняла третье место в группе H чемпионата мира по футболу — 2026 и вылетела с турнира.

«Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами — я говорю о классе игроков — не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Я убеждён, даже если бы принял другие решения, это не привело бы к другим результатам», — приводит слова Бьелсы RMC Sport.

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