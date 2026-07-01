РФС отменил требование об участии игроков до 21 года в матчах Первой лиги

Российский футбольный союз (РФС) убрал из регламента Лиги Pari на сезон-2026/2027 требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года.

«Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в высший дивизион российского футбола – Российскую Премьер-Лигу. Соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может сказываться на результатах команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики.

Совместные исследования РФС и ФНЛ показали, что только 24% игроков до 21 года получали игровое время в Лиге Pari, тогда как в Leon-Второй лиге – более 50%. Кроме того, именно в Leon-Второй лиге («А» и «Б») играют вторые команды клубов РПЛ, созданные для получения молодыми игроками дополнительной практики», – говорится в заявлении РФС.

«Совместно с коллегами из Футбольной национальной лиги последовательно работаем над настройкой системы профессиональных соревнований – чтобы каждый уровень решал свою задачу максимально эффективно. Первая лига как последняя ступень к Премьер-лиге должна, помимо прочего, обеспечивать честную спортивную борьбу за результат. Согласно нашим данным РФС, большинство молодых игроков, выпускников Юношеской футбольной лиги, свой первый шанс во взрослом футболе получают во Второй лиге «А» и «Б» – это 89%. Поэтому мы приняли решение, что обязательные требования, направленные на повышение количества игрового времени молодых футболистов сохранятся именно там, где они дают реальный эффект – во Второй лиге», – отметила заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

«Вопрос корректировки данного регламентного требования назревал давно и системно обсуждался с клубами Лиги Pari. Мы провели детальные консультации, выработали консолидированную позицию и представили её на рассмотрение в Российский футбольный союз. Выражаем признательность РФС за конструктивный диалог и за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящим перед лигой», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.