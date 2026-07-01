Англия — ДР Конго: Брайан Сипенга вывел конголезцев вперёд на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ДР Конго. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперёд, поразив ближний угол.

Сборная Англии стала первой в группе L с семью очками. Команда одержала победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе К, набрав четыре очка в играх с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).