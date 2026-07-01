Бородюк: Клопп критиковал сборную Германии, пусть тогда сам придёт и поднимет их уровень

Российский тренер Александр Бородюк ответил на критику сборной Германии со стороны руководителя футбольного направления «Ред Булл» Юргена Клоппа. Ранее бывший главный тренер «Ливерпуля» призвал к системным изменениям в немецком футболе после вылета национальной команды от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) на стадии 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

«Клопп, может быть, и готов возглавить сборную Германии, но его поведение было не очень хорошим, футбольные эксперты критиковали Юргена за его слова про сборную ещё до начала чемпионата мира. Тогда пусть сам придёт и выведет сборную Германии на новый уровень», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Юргена Клоппа спрашивали о возможности возглавить сборную Германии. Тренер ответил, что пока не думал об этом.