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Изменены сроки проведения Суперкубка Испании — 2027

Изменены сроки проведения Суперкубка Испании — 2027
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила об изменении сроков проведения Суперкубка страны — он переносится на начало февраля 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, турнир пройдёт не в Саудовской Аравии, так как в те же даты страна организует Кубок Азии. По этой причине RFEF необходимо найти новое место проведения Суперкубка в этом сезоне. Президент RFEF Рафаэль Лоусан также отметил, что турнир имеет огромное значение для испанского футбола — в том числе с экономической точки зрения — поскольку приносит доход в размере около € 53 млн, который распределяется по всей футбольной системе страны. Однако пока неясно, на каких условиях будет выбрана страна, которая заменит Саудовскую Аравию в качестве принимающей стороны.

Ранее сообщалось, что с большей вероятностью турнир примет Катар.

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