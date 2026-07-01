Изменены сроки проведения Суперкубка Испании — 2027

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила об изменении сроков проведения Суперкубка страны — он переносится на начало февраля 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, турнир пройдёт не в Саудовской Аравии, так как в те же даты страна организует Кубок Азии. По этой причине RFEF необходимо найти новое место проведения Суперкубка в этом сезоне. Президент RFEF Рафаэль Лоусан также отметил, что турнир имеет огромное значение для испанского футбола — в том числе с экономической точки зрения — поскольку приносит доход в размере около € 53 млн, который распределяется по всей футбольной системе страны. Однако пока неясно, на каких условиях будет выбрана страна, которая заменит Саудовскую Аравию в качестве принимающей стороны.

Ранее сообщалось, что с большей вероятностью турнир примет Катар.