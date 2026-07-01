Защитник Максим Игнатьев подписал контракт с «Рубином» до лета 2029 года

Состав казанского «Рубина» пополнил 26-летний защитник Максим Игнатьев. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года и будет выступать под номером 18. Ранее Игнатьев играл за костромской «Спартак».

В прошлом сезоне Лиги Pari (Первой лиги) защитник провёл 33 матча, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами, став одним из лучших ассистентов лиги. Также Игнатьев имеет опыт выступлений за клубы «Олимп‑Долгопрудный‑2», «Красава» (Москва), «Кубань‑Холдинг» (Павловская) и «Амкар» (Пермь).

По итогам минувшего сезона «Рубин» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 43 очка в 30 играх.