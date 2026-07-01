Экс-тренер сборной России Бородюк: сейчас Нидерланды не сравнятся с поколением 2008 года

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о текущем состоянии сборной Нидерландов, сравнив нынешнее поколение футболистов с командой образца 2008 года.

«В сборной Нидерландов происходит то же самое, что и в Германии. Смена поколения, может быть, нет таких классных футболистов, которые играли раньше. Нужно обращать внимание на академии, какой тренер должен соответствовать национальной сборной. Нынешнее поколение нидерландцев даже близко не сравнится с тем, какое было в 2008 году. Там были классные футболисты», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная Нидерландов завершила участие в чемпионате мира — 2026. В 1/16 финала «оранжевые» уступили Марокко (1:1, 2:3 пен.).