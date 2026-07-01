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Защитник «Арсенала» Якуб Кивёр перешёл в «Порту»

Защитник «Арсенала» Якуб Кивёр перешёл в «Порту»
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26-летний защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр перешёл в «Порту». Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте команды.

«Все в «Арсенале» благодарят Якуба за его вклад, за время, проведённое в клубе, и желают ему всего наилучшего в будущем», — заявила пресс-служба «Арсенала».

Минувший сезон Кивёр провёл в аренде в португальском клубе. По данным источника, португальский клуб воспользовался опцией выкупа игрока. Сумма сделки составила € 17 млн. Контракт рассчитан до 2030 года.

Кивёр перешёл в «Арсенал» из «Специи» в 2023 году во время зимнего трансферного окна. За это время он провёл 68 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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